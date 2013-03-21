版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 04:20 BJT

美股盘后：耐克公布业绩后劲扬5.2%

路透纽约3月21日 - 耐克 在周四盘后交易中劲扬5.2%，之前公布业绩。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐