日韩经济指标预测--3月22日-3月29日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月22日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月18日当周 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,644 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超11,219 3月22日(五) 暂无重要经济数据公布 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 102 3月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -1.1% 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 2月 -- 盈余65.2 3月28-29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- +2.4% (较前月) -- +1.9% 2330 日本求才求职比 2月 -- 0.85 2330 日本失业率 2月 -- 4.2% 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 -- +0.3% 日本工业生产一个月预估 2月 -- +5.3% 日本工业生产两个月预估 2月 -- +0.3% 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +7.3% (较前月) -- -1.5% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.5 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 2月 -- -0.2% 年同期) 日本全国整体CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -- -0.6% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) 3月 -- -0.9% 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -3.7% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 2月 -- +5.0% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。