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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 06:11 BJT

全球外汇市场3月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月21日(四)

2350 - 日本资本流动数据

3月22日(五)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

0745 - 法国3月企业景气指数

0900 - 德国3月IFO企业景气判断指数

0900 - 挪威3月经季节调整的登记失业人数

1245 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)发表题为“美国就业市场环境”的讲话

1430 - 美国ECRI一周领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 徐文焰)
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