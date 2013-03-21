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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月21日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市  
 最新收盘价：                                       
                                                           
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                               
 新浪                      49.11    -0.49    -0.99  1016730
 搜狐                      48.64    +0.40    +0.83   674804
 网易                      54.45    -0.03    -0.06   277076
 百度                      85.92    -0.18    -0.21  3034096
 亚信科技                  11.79    -0.04    -0.34   169074
                                                           
 台湾                                               
 台湾积体电                16.89    -0.36    -2.09  1835034
 路                                                 
 联电                       1.81    -0.02    -1.09   159568
 日月光                     3.94    -0.02    -0.51    67505
 硅品精密                   5.43    +0.00    +0.00   529274
 和信超媒体                 1.03    -0.02    -1.90     9037
 友达                       4.12    -0.09    -2.14    56327
 中华电信                  30.66    -0.17    -0.55    38573
 台湾国际航                33.15    -0.32    -0.95  1040684
 电                                                 
                                                           
 香港                                               
 中国移动                  53.16    +0.13    +0.25   450216
 中国联通                  13.55    -0.17    -1.24   188912
 中国电信                  50.43    -0.90    -1.75    20194
 中芯国际                   3.08    +0.05    +1.65    42781
 电讯盈科                   4.71    +0.03    +0.64     4288
 
(完)
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