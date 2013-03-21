更新版 -纽约汇市：塞浦路斯忧虑带动日圆上涨，欧元下滑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2897 1.2932 -0.27 -2.25 1.3194 美元/日圆 94.88 96.01 -1.18 +9.38 86.74 欧元/日圆 122.40 124.15 -1.41 +6.95 114.45 美元/瑞郎 0.9461 0.9450 +0.12 +3.34 0.9155 英镑/美元 1.5171 1.5095 +0.50 -6.65 1.6251 美元/加元 1.0251 1.0259 -0.08 +3.33 0.9921 澳元/美元 1.0436 1.0374 +0.60 +0.41 1.0393 欧元/瑞郎 1.2205 1.2218 -0.11 +1.08 1.2075 欧元/英镑 0.8501 0.8561 -0.70 +4.77 0.8114 新西兰元/ 0.8315 0.8223 +1.12 +0.39 0.8283 美元 美元/挪威 5.8384 5.8446 -0.11 +4.95 5.5630 克朗 欧元/挪威 7.5303 7.5609 -0.40 +2.59 7.3403 克朗 美元/瑞典 6.4866 6.4667 +0.31 -0.18 6.4986 克朗 欧元/瑞典 8.3651 8.3670 -0.02 -2.48 8.5777 克朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价， 当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。