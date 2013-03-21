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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 06:25 BJT

更新版 -纽约汇市：塞浦路斯忧虑带动日圆上涨，欧元下滑

今日     上日     当日    今年以   2012年
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 欧元/美元                1.2897   1.2932    -0.27    -2.25   1.3194
 美元/日圆                 94.88    96.01    -1.18    +9.38    86.74
 欧元/日圆                122.40   124.15    -1.41    +6.95   114.45
 美元/瑞郎                0.9461   0.9450    +0.12    +3.34   0.9155
 英镑/美元                1.5171   1.5095    +0.50    -6.65   1.6251
 美元/加元                1.0251   1.0259    -0.08    +3.33   0.9921
 澳元/美元                1.0436   1.0374    +0.60    +0.41   1.0393
 欧元/瑞郎                1.2205   1.2218    -0.11    +1.08   1.2075
 欧元/英镑                0.8501   0.8561    -0.70    +4.77   0.8114
 新西兰元/                0.8315   0.8223    +1.12    +0.39   0.8283
 美元                                                        
 美元/挪威                5.8384   5.8446    -0.11    +4.95   5.5630
 克朗                                                        
 欧元/挪威                7.5303   7.5609    -0.40    +2.59   7.3403
 克朗                                                        
 美元/瑞典                6.4866   6.4667    +0.31    -0.18   6.4986
 克朗                                                        
 欧元/瑞典                8.3651   8.3670    -0.02    -2.48   8.5777
 克朗                                                        
                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，
 当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
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