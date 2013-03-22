《综述》欧盟向塞浦路斯发出最后通牒，塞国退出欧元区风险隐现

**选择有限**

欧元集团主席迪塞尔布洛姆对欧洲议会表示，俄罗斯已经告知欧盟，除现有贷款外，不打算向塞浦路斯投入更多资金。

“任何其他选项，进一步地说，提供新贷款或向银行业投资，俄罗斯人告诉我们他们不愿意那么做，”他说，其并称这或许会有变化。

但迪塞尔布洛姆表示，俄罗斯即便提供新贷款也解决不了塞浦路斯的债务问题，调整后的向较大额银行存款账户征税方案仍然是一种可能。

“我不能确定这个方案已彻底流产，因为其他选择并不多，”他说。

欧盟官员相信，他们要求塞国筹集的58亿欧元中至少有一部分应该来自该国银行中的680亿欧元存款，其中380亿是超过10万欧元的大额存款账户，持有人主要是俄罗斯人及其他外国人。

在其他选项中，国有化半公共企业的养老基金或将筹到20-30亿欧元。发行与将来天然气收入相关联的债券也有问题，因为数年以后才能实现开采天然气。(完)