《日本央行焦点》黑田东彦正式就任央行总裁，誓言不遗余力实现通胀目标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 对是否会召集紧急会议，黑田东彦未予以直接回答
* 单单扩大资产负债规模还不够
* 日本央行应购买较长期资产以影响收益率
* 购买更多的风险资产，也是选择之一
* 市场预计日本央行将在4月3-4日的会议上出台新举措
路透东京3月21日 - 新任日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2%的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。
在就职新闻发布会上，黑田东彦表示两年内需要采取大胆的措施以达到通胀目标，这支持了对日本央行在4月3-4日下次例行政策会议上扩大刺激措施的预期。
金融市场曾推测，黑田东彦甚至会在4月3-4日会议前召集紧急会议以推进刺激计划，因在此之前他曾表示会迅速采取行动。不过在这次紧凑的新闻发布会上，黑田东彦并未就此给出多少信号。
“日本央行过去曾举行过紧急会议，因此(召集紧急会议)并非不可能，但我不应该对此发表评论，”黑田东彦周四如此表示。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。