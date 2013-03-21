《日本央行焦点》黑田东彦正式就任央行总裁，誓言不遗余力实现通胀目标

* 对是否会召集紧急会议，黑田东彦未予以直接回答

* 单单扩大资产负债规模还不够

* 日本央行应购买较长期资产以影响收益率

* 购买更多的风险资产，也是选择之一

* 市场预计日本央行将在4月3-4日的会议上出台新举措

路透东京3月21日 - 新任日本央行总裁黑田东彦表示，央行已做好准备，将采取包括购买较长期资产在内的所有手段，以实现2%的通胀目标。这凸显其打破日本持续近20年的通缩局面的决心。

在就职新闻发布会上，黑田东彦表示两年内需要采取大胆的措施以达到通胀目标，这支持了对日本央行在4月3-4日下次例行政策会议上扩大刺激措施的预期。

金融市场曾推测，黑田东彦甚至会在4月3-4日会议前召集紧急会议以推进刺激计划，因在此之前他曾表示会迅速采取行动。不过在这次紧凑的新闻发布会上，黑田东彦并未就此给出多少信号。