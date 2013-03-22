欧洲经济指标预测--3月22日-3月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月18日当周 3月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 3月 91 90 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 107.6 107.4 Ifo企业现况指数 110.4 110.2 Ifo企业预期指数 104.9 104.6 3月25日当周 3月25日-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) 2月 -1.7% -0.8% 0700 德国实质零售销售(较前月) 2月 -1.0% +3.1% (较上年同期) 2月 +0.9% +2.4% 3月25日-4月5日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 3月25日（一） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 3月 85.0 86.0 1000 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 2月 -- 逆差22.8 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者信心指数 3月 85 86 1100 英国CBI零售销售差值 3月 -- 8 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 6.0 5.9 0700 瑞士UBS指标 2月 -- 1.18 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.3% 0800 瑞士KOF领先指标 3月 0.98 1.03 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 1月 -- +0.20% (未经季节调整, 较上年同 -- -3.8% 期) 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 1月 -- -1.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -15.3% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 1月 -- 0.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.3% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第四季 -- 赤字128.3 1000 欧元区企业景气指数 3月 负0.75 负0.73 经济景气指数 90.3 91.1 工业景气指数 负12.0 负11.2 服务业景气指数 负6.0 负5.4 消费者信心指数 负23.5 负23.6 消费者通胀预期指数 -- 18.7 生产者物价预期指数 -- 0.7 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国GfK消费者信心指数 3月 -- 负26 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.1 减少0.3 未经季节调整失业人数(万人) 310 320 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.7 0900 意大利企业信心指数 3月 88.4 88.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +3.5% +3.5% 欧元区民间贷款 -1.0% -0.9% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.5% 3月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者支出 2月 +0.2% -0.8% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% +0.5% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 -- -0.4% 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.5% +0.7% 1000 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.5% +0.1% 意大利CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 意大利HICP(较前月) +2.3% -0.2% 意大利HICP(较上年同期) +1.8% +2.0% (完)