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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:33 BJT

中国保险：2月底保险业投资额较上月增455亿元，但银行存款下降150亿

路透上海3月22日 - 据中国保监会网站公布数据，截至2月底，全国保险业投资额达4.65万亿元人民币，较1月底增加455.09亿元；而银行存款2.17万亿元，同比增加16.92%，但较上月下降149.5亿元。

今年前两个月，保险业的银行存款总量持续下降，2月底余额较去年底下降近2,000亿元。最新数据显示，2月底，保险业资产总额增至7.41万亿元人民币，同比增长19.56%，继续保持高增长势头。 　　数据显示，1-2月，保险业原保费收入3,394.12亿元，同比增长3.52%；赔付支出947.79亿元，同比增长34.90%；其中人身险收入2,443.18亿元，同比下滑0.71%。 　　 财险公司业绩保持1月以来的良好态势，1-2月原保费收入991.85亿元，同比增长16.78%。

原保费收入排名前三位的是人保、中国平安 旗下平安财险、中国太保 旗下太保财险，保费收入分别为341.02亿元、176.66亿元与130.07亿元，同比增幅分别为14.13%、13.27%、18.68%。寿险公司业绩仍萎靡不振，1-2月原保费收入2,402.25亿元，同比下降1.12%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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