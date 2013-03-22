中国保险：2月底保险业投资额较上月增455亿元，但银行存款下降150亿

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透上海3月22日 - 据中国保监会网站公布数据，截至2月底，全国保险业投资额达4.65万亿元人民币，较1月底增加455.09亿元；而银行存款2.17万亿元，同比增加16.92%，但较上月下降149.5亿元。
今年前两个月，保险业的银行存款总量持续下降，2月底余额较去年底下降近2,000亿元。最新数据显示，2月底，保险业资产总额增至7.41万亿元人民币，同比增长19.56%，继续保持高增长势头。 数据显示，1-2月，保险业原保费收入3,394.12亿元，同比增长3.52%；赔付支出947.79亿元，同比增长34.90%；其中人身险收入2,443.18亿元，同比下滑0.71%。 财险公司业绩保持1月以来的良好态势，1-2月原保费收入991.85亿元，同比增长16.78%。
原保费收入排名前三位的是人保、中国平安 旗下平安财险、中国太保 旗下太保财险，保费收入分别为341.02亿元、176.66亿元与130.07亿元，同比增幅分别为14.13%、13.27%、18.68%。寿险公司业绩仍萎靡不振，1-2月原保费收入2,402.25亿元，同比下降1.12%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。