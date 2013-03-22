《中国报摘》--中国证券报3月22日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开新一届国务院第一次全体会议。他指出，要持续发展经济，做到稳增长、防通胀、控风险，促进经济转型，切实提高增长质量和效益，打造中国经济的升级版。

* 其他:

--记者从有关渠道获悉，中国银监会发布《关于绿色信贷工作的意见》，支持绿色、循环和低碳产业发展，支持银行业金融机构加大对战略性新兴产业、文化产业、生产性服务业、工业转型升级等重点领域的支持力度。

--商务部部长高虎城表示，面对外部经济环境的不确定性，今年将力争稳定外需市场，实现外贸增速不低于国内生产总值(GDP)增长速度。

--国家外汇管理局发布《关于人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点有关问题的通知》称，RQFII产品和资金应在每次投资额度获批之日起六个月内汇入投资本金，未经批准逾期不得汇入；投资本金锁定期为一年。

--保监会公布的保险业经营情况显示，截至2月底，全国保险业资产总额增至7.41万亿元人民币，同比增长19.56%；投资额达4.65万亿元，较1月底增加455.09亿元。

--平高电气 、国电南瑞 、许继电气 同时发布公告称，分别从控股股东处获悉，国家电网公司未收到任何有关国家电网公司分拆的正式通知或消息，国家有关部门未就国家电网公司分拆的事宜向国家电网公司征询过意见。

--中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富表示，预计今年四大矿企铁矿石新增产能5,000万吨，铁矿石供求关系趋于平衡，价格步入下行通道，近两年支撑铁矿石高价位的因素不复存在。今年钢铁行业形势要好于去年，但钢材价格难有大幅度回升。

--国家发改委能源研究员王斯成表示，光伏行业扶持新政即将出台。其中最重要的电价补贴政策方面，多家权威机构对此前国家发改委发布的征求意见稿提出修改建议，这些建议有望最终反映到正式出台的政策中。

--权威人士透露，国家新闻出版广电总局正在制定2013年-2015年三网融合的规划，不久将会公布。(完)