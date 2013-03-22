金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

路透3月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.38%，报1,022.43点。

中国股市：沪综指 连续第三日收涨，稍早公布3月汇丰中国PMI初值回升显示经济持续改善。分析师称，虽然短期升势过快或令大盘在2,300点附近有所反复，不过市场维持对经济持续复苏的判断将提振大盘延续震荡反弹走势。沪综指收报2,324.242点，涨6.868点或0.3%，昨日该股指在金融股带动下创逾两个月最大单日涨幅。上海A股今日成交额为1,045亿元人民币，上日为1,137亿元。

香港股市：抹去盘初涨幅终场收低，为五个交易日以来第四度下跌。中国互联网巨擘腾讯控股对大盘构成最大拖累，因数家券商调降该股评级，尽管其发布的获利符合预估。恒生指数 收低0.1%至22,225.9点；恒生国企指数 跌0.3%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收低，受中间价小幅走低带动。交易员称，整体市场延续窄幅震荡交投，客盘基本稳定，市场观望情绪较浓期待更多方向指引。人民币兑美元周四收报6.2143，日内下跌0.04%。

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印度股市：连续第五日下滑，跌至近四个月低点，对于中国新燃料标准的忧虑拉低塔塔汽车下滑，此外政治不确定性也令整体市场人气保持低迷。指标BSE指数 收低0.48%或91.32点，收报18,792.87点，为2012年11月26日以来最低。NSE指数 跌0.63%或35.65点，报5,658.75点。

印度汇市：连续第二日上涨，主要是受益于资本流入，不过政治的持续不确定性令涨势不稳。卢比兑美元 收报54.2750/2850，高于周三的54.36/37，日内交投于54.1850-54.3350。 ========================================================================================

俄罗斯股市：收盘回吐早盘涨幅，受挫于疲弱的经济数据，而且解决塞浦路斯金融困局的协商仍有诸多不确定性。指标RTS指数 收低0.18%，报1483.00点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.11%至794.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.27%，报30.9345卢布，卢布兑欧元 下跌0.1%，39.9420卢布。 ========================================================================================

巴西股市：周四盘中跌至四个月低点，全球经济增长速度令投资者忧心，打压石油生产商、银行、矿业类股价下滑。圣保罗交易所Bovespa指数 在过去的八天中有七日下滑，周四收跌0.81%报55,576.67点。

巴西汇市：巴西雷亚尔下滑,因担心塞浦路斯的金融危机，此外欧洲经济显露出低迷的迹象，促使投资者买入美元避险.截止1850GMT时，雷亚尔兑美元 跌0.6%至2.0010。

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