《台湾报摘》--工商时报3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
* 头版头条:
--汇丰昨日公布中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值51.7，高于市场预期，引爆资金抢进中概收成股；在欧、美等地区景气仍有疑虑下，中概股成为股市最佳避风港。
* 其他:
--外传鸿海 集团董事长郭台铭3月初赴日之际，悄悄与苹果 高阶干部接洽iTV面板出货事宜，双方会面地点特意改在郭董个人出资的大阪堺市10代面板厂，过程中郭董还出示秘密武器，向苹果展现鸿海已具有生产iTV的能力，抢单意味十足。
--五一备货潮启动，台韩面板厂大拼场，全力抢市占。群创 冲低价4K2K(超高解析度)面板出货，3月出货挑战10万片；在高单价产品出货挹注之下，群创内部目标也力拚本业维持获利。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。