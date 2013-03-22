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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:12 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月22日

* 头版头条:

--汇丰昨日公布中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值51.7，高于市场预期，引爆资金抢进中概收成股；在欧、美等地区景气仍有疑虑下，中概股成为股市最佳避风港。

* 其他:

--外传鸿海 集团董事长郭台铭3月初赴日之际，悄悄与苹果 高阶干部接洽iTV面板出货事宜，双方会面地点特意改在郭董个人出资的大阪堺市10代面板厂，过程中郭董还出示秘密武器，向苹果展现鸿海已具有生产iTV的能力，抢单意味十足。

--五一备货潮启动，台韩面板厂大拼场，全力抢市占。群创 冲低价4K2K(超高解析度)面板出货，3月出货挑战10万片；在高单价产品出货挹注之下，群创内部目标也力拚本业维持获利。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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