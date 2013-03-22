美国政经：众院批准临时拨款议案避免政府停摆，减赤之争焦点转向预算案

路透华盛顿3月21日 - 美国众议院消除了下周政府停摆的威胁，于周四批准一份临时性拨款议案。此举缓和了两党之间在预算问题上的紧张关系。

共和党控制的众议院以318对109票通过该议案，两党展现出少有的合作。这份议案可支应政府机构和项目在9月30日财年结束之前的资金需求。

现在，减赤之争的焦点将转向民主党与共和党各自提出的2014财年预算案。

尽管两党提案迥然不同，国会议员们仍因两党在避免政府停摆上展现出的合作态度而备受鼓舞。

这项临时拨款案将继续进行850亿美元的自动减支措施。

但该议案允许军队与一些国内机构在已经缩减的预算范围内，将部分资金转用到更优先的活动上，从而部分降低了自动减支带来的痛苦。

例如，国防部可将大约100亿美元过时而且不想要的预算项目资金，挪到运营与维护项目上。

这项议案将送交总统奥巴马，待其签署后将成为法案。

此举使国会获得了几个月的喘息时间，可以从容争论哪个党的预算案更加可行。等到今年夏天，议员们又将在调高联邦债务上限问题上面临新的对峙。

共和党将众议院预算委员会主席莱恩(Paul Ryan)提出的预算提案作为争取政府减赤的主要筹码。

就在批准上述临时拨款议案不久前，众议院通过了莱恩提出的预算计划，拟通过大幅削减医疗保险和其他社会福利项目支出，在10年内消除美国赤字。