表格: 外资上周继续买超日股,日本投资者卖超外国债券

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透东京3月22日 - 周五公布的资本流动数据显示,外资上周继续买超日股.
外资在3月16日止当周买超4,719亿日圆的日股,此前一周则买超11,219亿日圆.
日本投资者上周卖超4,273亿日圆外国债券,此前一周则为买超7,375亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
3月10日-3月16日 +471.9 -485.6 -442.0
3月3日-3月9日 +1,121.9 -838.2 +1,886.2
2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
3月10-3月16日 -537.1 -427.3 +12.7
3月3日-3月9日 -269.6 +737.5r -48.3
2月24日-3月2日 -441.7 -885.0r -21.1
注:r为修正值.(完)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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