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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:19 BJT

表格: 外资上周继续买超日股,日本投资者卖超外国债券

路透东京3月22日 - 周五公布的资本流动数据显示,外资上周继续买超日股.

外资在3月16日止当周买超4,719亿日圆的日股,此前一周则买超11,219亿日圆.

日本投资者上周卖超4,273亿日圆外国债券,此前一周则为买超7,375亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

3月10日-3月16日 +471.9 -485.6 -442.0

3月3日-3月9日 +1,121.9 -838.2 +1,886.2

2月24日-3月2日 +269.7 +657.9 -350.7

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

3月10-3月16日 -537.1 -427.3 +12.7

3月3日-3月9日 -269.6 +737.5r -48.3

2月24日-3月2日 -441.7 -885.0r -21.1

注:r为修正值.(完)

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