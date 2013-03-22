日本股市：日经指数盘初下挫，因塞浦路斯忧虑重燃及日圆上扬

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透东京3月22日 - 日本股市日经指数周五盘初下跌，从上日触及的四年半高位回落，因塞浦路斯债务问题忧虑重燃，同时日圆走强打压出口类股。
日经指数 下跌0.9%至12,522.05点，上日曾触及12,650.26点，此为2008年9月初以来盘中最高点。
东证股价指数 跌0.7%，至1,051.07点。(完)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。