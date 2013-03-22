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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:18 BJT

日本股市：日经指数盘初下挫，因塞浦路斯忧虑重燃及日圆上扬

路透东京3月22日 - 日本股市日经指数周五盘初下跌，从上日触及的四年半高位回落，因塞浦路斯债务问题忧虑重燃，同时日圆走强打压出口类股。

日经指数 下跌0.9%至12,522.05点，上日曾触及12,650.26点，此为2008年9月初以来盘中最高点。

东证股价指数 跌0.7%，至1,051.07点。(完)

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