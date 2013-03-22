《台湾报摘》--经济日报3月22日

* 头版头条:

--日本央行新总裁黑田东彦承诺竭尽所能终结通缩，希望两年内达到通膨率2%的目标；他并重申会扩大货币宽松措施，不排除提前实施开放式资产收购计划，但拒绝评论是否会在4月货币决策会议前召开紧急会议。

* 其他:

--台湾是否该推动投信业整并，金管会与财政部不同调。金管会以停发投信执照的方式希望推动投信整并，但财政部长张盛和昨日说，投信整并没有综效。引发两大部会意见分歧的导火线，在于台湾金想要拓展投信版图，向金管会申请新设投信公司执照，却遭金管会驳回。

--鸿海 集团将在广西投资，兴建20座太阳能发电厂以及五家太阳能发电设备制造企业，但公司及广西都没有透露投资金额及时间。这是鸿海日前传出将斥资人民币1,000亿元在山西、江苏两地投资太阳项目后，在太阳能产业又一项大手笔投资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。