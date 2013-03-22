《台湾报摘》--经济日报3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
* 头版头条:
--日本央行新总裁黑田东彦承诺竭尽所能终结通缩，希望两年内达到通膨率2%的目标；他并重申会扩大货币宽松措施，不排除提前实施开放式资产收购计划，但拒绝评论是否会在4月货币决策会议前召开紧急会议。
* 其他:
--台湾是否该推动投信业整并，金管会与财政部不同调。金管会以停发投信执照的方式希望推动投信整并，但财政部长张盛和昨日说，投信整并没有综效。引发两大部会意见分歧的导火线，在于台湾金想要拓展投信版图，向金管会申请新设投信公司执照，却遭金管会驳回。
--鸿海 集团将在广西投资，兴建20座太阳能发电厂以及五家太阳能发电设备制造企业，但公司及广西都没有透露投资金额及时间。这是鸿海日前传出将斥资人民币1,000亿元在山西、江苏两地投资太阳项目后，在太阳能产业又一项大手笔投资。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。