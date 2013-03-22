香港新股：中石化炼化工程初定下月中聆讯，拟募15-20亿美元--IFR

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透3月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国石化炼化工程初步定于4月18日参加港交所聆讯，请求审核其交易额高达15-20亿美元的香港上市发行。
该公司将于通过聆讯后，随即启动发行推介。
中信证券 、摩根大通 和瑞银 任联席保荐人，并与美银美林、中金、花旗 、德银 、高盛 、海通国际和汇丰 一起担任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。