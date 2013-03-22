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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:36 BJT

香港新股：中石化炼化工程初定下月中聆讯，拟募15-20亿美元--IFR

路透3月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国石化炼化工程初步定于4月18日参加港交所聆讯，请求审核其交易额高达15-20亿美元的香港上市发行。

该公司将于通过聆讯后，随即启动发行推介。

中信证券 、摩根大通 和瑞银 任联席保荐人，并与美银美林、中金、花旗 、德银 、高盛 、海通国际和汇丰 一起担任联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)

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