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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月22日-3月29日

路透3月22日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模     发行细节
 3/25  1350  法国            BTF债券
 3/25        意大            零息/BTPEI债券
             利              
 3/25        美国            三个月及六个月期国库
                             券
 3/26        美国            两年期公债
                             
 3/26        美国            四周期国库券
 3/26        意大            公债标售
             利              
 3/27        意大            中长期公债
             利              
 3/27        加拿            10年期公债
             大              
 3/27        美国            五年期公债
 3/28        美国            七年期公债
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚; 审校 李爽)

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