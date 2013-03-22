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市场报道 | 2013年 3月 23日 星期六 00:22 BJT

表格：美国2月工业生产由较前月成长0.7%上修至增长0.8%

路透3月22日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布年度工业生产和产能利用率修正数据：

月度数据为经季节调整:

工业生产 前值 产能利用率 前值

2013年2月 0.8 0.7 78.3 79.6

2013年1月 0.1 持平 77.8 79.2

2012年12月 0.1 0.3 77.8 79.3

2012年11月 1.2 1.5 77.8 79.2

2012年10月 -0.1 -0.2 77.0 78.1

2012年9月 0.2 0.2 77.2 78.4

2012年度 3.6 3.7 77.6 78.8

2011年度 3.4 4.1 76.5 76.8

2010年度 5.7 5.4 74.0 73.7 (完)

(编译 李军; 审校　母红)

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