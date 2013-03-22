《台湾重要政经日程》--3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
===================今日重要政经消息=====================
3/22(五)
--08:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%。 --14:00 财政部公布第二季发债计画。
==================近期重要政经消息======================
3/25(一)
--11:00 星展银行中国经济前景展望记者会。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。
--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
--鸿海 公布第四季季报。
4/1 (一)
--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。