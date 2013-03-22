中国贸易：今年扩大出口有压力，有信心实现8%的外贸增长目标--商务部长

路透北京3月22日 - 中国商务部部长高虎城周四表示，面对外部经济环境的不确定性，今年将力争稳定外需市场，实现外贸增速不低于国内生产总值(GDP)增长速度，并加快转方式调结构，提升外贸质量。

新华社报导援引新任商务部长称，去年中国外贸规模已达3.87万亿美元，但当前进一步扩大出口面临很大压力。但他指出，通过艰苦努力，有信心实现今年内外贸预期增长目标。

今年前两个月，中国出口呈现强劲增长态势，2013年中国的外贸增长目标定在8%左右，而GDP增速目标位7.5%。

高虎城并称，扩大消费、降低流通环节费用是当前商务部内贸工作重点，通过完善农产品流通体系、进一步建设工业消费品和生产资料流通体系，大力发展电子商务特别是网络购物等，全年社会消费品零售总额增长14.5%的预期目标有望实现。

同时，高虎城强调，包括《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）在内的任何自贸区谈判，都应秉承非歧视、包容、透明的原则，对多边贸易体系形成有益补充，而不是替代。

“中国认为以世界贸易组织为代表的国际贸易规则体系是全球自由贸易的基石，它的作用是任何区域协定无法取代的。”他称。