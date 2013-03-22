港报社评：退市条件虽未足，政策调整埋伏线--信报3月22日

美国联储局发表议息会议声明，维持超低利率和每月850亿美元购债计划不变。由于失业率改善速度未符理想，复苏稳而未固，在财政支出更有收紧压力下，联邦储备委员会倾向保持政策宽松现状。 与对上一次会议声明比较，报告今回调低经济增长预期，调低经济增长预期的理据，主要考虑到自动减赤机制启动，财政收紧所产生的可能影响。值得注意的是，联储局表示，未来可能根据经济增长与就业市场的前景，逐月调整购债规模，意味即使迄今仍难言「退市」，但暗含当前经济复苏有条件逐渐形成调整宽松的基础，为政策改变埋下伏线。 今回议息报告强调，在就业市场前景未出现显着改善前，联储局将继续采取资产购买计划；当就业市场好转，并且有理由相信好转之势更趋强劲，便考虑开始减少资产购入规模，以调节货币宽松的力度，显示了央行以收紧宽松力度进行逐步退出的政策意向。 照发展形势估计，随着房地产市场进一步反弹，消费动力加强，美国复苏步伐渐稳所形成宽松政策调整的基础，可望逐渐催生显着的「退市」条件，并通过阶段性回收宽松的力度，来平滑化退出政策引起的市场波动。 如今美元汇价呈强，多少不利美国出口厂商生产，削弱创造就业岗位的动力。可以预料，失业率降至6.5%水平，今年内实难以达致，退市行动短期内也难以启动。不过，随着复苏步伐巩固，调整甚至退出宽松政策的伏线相信也会逐步显现。 (A02)