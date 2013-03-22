港报社评：填海并非万恶，为下一代觅地--经济日报3月22日

土地不足是本港社会、经济发展的最严重樽颈，觅地已是当务之急，可惜港府昨提出5个填海选址，环保团体未计利害就大力反对。此凸显本港深层矛盾，即视发展为罪恶，令香港陷空转，消磨前进动力，若再蹉跎将不堪设想。 港府发展局昨推公众谘询，建议在屯门、大屿山、沙田等5处地点填海，当局虽表明选址的生态价值不高，亦有措施减低对中华白海豚等影响，惟多个环保团体已表明大力反对填海，此恐不利市民安居。纵观各种觅地构想，填海是可行性最高、影响最低的方案。 其一，填海在本港及外地均有大量成功经验，如沙田、荃湾、将军澳等新市镇，不少土地就是填海而来，为改善港人居住环境、各行各业发展提供更坚实基础。 其二，近年本港出现不少冲突内耗的一个主因，是港府在征地时遭业主及居民强烈反弹，如菜园村、新界东北等均尾大不掉。填海造地则业权全属政府，没有复杂的业权、收地问题，不但可免触发官民矛盾，港府更可作全面发展规划。 其三，本港近十年开拓新土地几停滞，发展只能集中在少数土地，填海可开拓新的发展区域，改善市民居住环境、压低楼价之余，更可推动经济、新产业，提供就业职位、向上流动的机会。 市民若不想被这种只谋反对不讲建设、高举理念不顾现实的声音劫持，令香港继续蹉跎，就有责任更主动地发声，支持发展与保育平衡，而非仅重保育牺牲安居与发展，才能为香港的未来注入更多正能量。 (A10)