《香港报摘》--其他报纸重要消息3月22日

* 明报：

--恒基地产 有机会最快于下星期公布主席李兆基向政府捐农地的详情。执行董事黄浩明表示，早前的确曾就捐农地事宜与特区政府接触，双方亦作出洽谈，惟尚有部分细节待政府回覆，具体方案有待落实。

--深圳日前爆出海砂楼风波，中国建筑国际 行政总裁周勇强调，公司在香港负责的工程所使用混凝土均以石粉搅拌，不含海砂。

--周生生 管理层表示，去年中已决定减慢开店步伐，今年亦会严格选址及放缓步伐，计划年内在内地开店限于50间之内。

* 星岛日报：

--沙田九肚山豪宅土地今天截标，有部份测量师因应市况调低估值2-9%不等，估计地价跌至约12.39亿港元。

--富士康 去年业绩盈转亏，亏损3.164亿美元。公司计划易名为“富智康集团”，英文则为FIH Mobile，有关建议须待股东大会批准。

--华润创业 零售业务同店销售增长连续三年下跌。首席财务官黎汝雄表示，年初至今同店销售增幅进一步回落至2.6%，但公司并不会从短期数字判断全年形势，今年全年仍将新增300至400间店舖。

* 苹果日报：

--市场消息透露，英国传媒大亨梅铎持有的新闻集团再度减持凤凰卫视 股份，套现逾5亿港元，或意味他将逐步退出凤凰卫视的投资。

* 东方日报：

--中国有色 表示，今年资本开支预算3.8亿美元，铜产能达到25万吨。董事长罗涛表示，希望日后增加矿山资源自给率，由目前30%提升至70%，稳定其铜冶炼业务原料供应。

--达芙妮 为了优化销售网络，去年拓展核心品牌方向继续以直营店为主，期内共减少113家加盟店。

--越秀地产 执行董事唐寿春表示，公司计划独资入标竞投沙田九肚山豪宅地，但强调并非志在必得。公司今年合同销售目标为132亿元人民币或相当于107万平方米楼面，分别较去年实际合同销售多7%及3%。

* 文汇报：

--华能国电 ＜600011.SS＞董事总经理刘国跃表示，预期今年煤炭格价会延续去年下半年的跌势，相信煤炭价格有机会再下降5%，预期单位燃料成本亦会下跌5%。

--千百度 宣布与内地中高端女鞋生产商东莞高阶贸易及东莞捷希皮革制品签订经销协议，代理分销东莞高阶及东莞捷希旗下“ASH”及“JC”品牌产品。

* 大公报：

--中远国际 董事总经理徐政军表示，预期今年公司情况较去年好，将集中扩展船舶代理、保险及设备与供应等业务，而涂料业务今年仍面临较大挑战。

--中旅 执行董事兼总经理许慕韩表示，今年资本开支预算将大增至26亿港元，惟强调暂无融资压力，亦未拟重提分拆酒店上市。(完)