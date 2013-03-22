港报社评：土储愈多改善空间愈大，填海造地应更大胆规划 --明报3月22日

政府就土地供应策略开展第二轮谘询，就5个近岸填海选址、在中部海域兴建人工岛及3个岩洞发展计划，征求公众意见；从首轮谘询情况看来，填海和人工岛有较大争议。若港人希望下一代「住得比我们这一代较宽敞」，则要增加更多土地供应。所以，政府就填海造地，应该有更积极进取的想法，增加更多土地储备，同时制订政策目标，以一代人，彻底改变港人的居住生态。 香港总面积约1100平方公里，约有70%划归郊野公园，若按现在的居住环境，只要郊野公园释出约2%土地，就可以容纳约100万人居住。不过，郊野公园在港已经等同「圣地」，向这些土地打主意，肯定招来强烈反弹，在社会愿意释出少许郊野公园土地之前，居住、基建和经济发展是现实需要，填海和建造人工岛就成为唯一取得大幅土地的方法。若有人反对填海和建造人工岛，希望反对者不要纯粹反对，而是可以提出其他可行的增加土地供应办法，让大家一起来思索解决香港的居住问题。 梁振英竞选特首时主打土地房屋问题，得到广泛支持，他当选之后，就梳理楼市和长远规划，做了一些工作，显示他要使楼市持续健康稳定发展的决心。事实上，本港多深层次问题，不少都与土地供应和居住问题有关，梁振英在这一任内，若能够搭建一个稳定供应土地房屋的框架，并有具体政策推展，其个人政绩事小，为香港解决一个棘手问题事大，所以值得集思广益，凝聚共识，打破过去多年一直缠绕港人的居住困局。 (A02)