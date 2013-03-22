台湾财政：第二季将发行1,400亿台币公债，5月改发28天期国库券

路透台北3月22日 - 台湾财政部周五表示，第二季将发行1,400亿台币甲类公债；上季则发行2,350亿台币甲类公债，以及400亿乙类公债。此外，第二季还将发行450亿台币国库券，上季则发行650亿台币。

财政部在新闻稿中并提及，5月份原订发行182天期国库券，为配合国库资金调度，修正为发行28天期国库券。

财政部去年第二季则是发行了1,550亿台币甲类公债、300亿乙类公债，以及800亿台币国库券。

财政部已释出2013年公债发行量将低于去年的6,650亿台币，约在6,000-6,500亿台币的讯息。

截至2013年2月底止，中央政府一年以上债务未偿余额5兆1,295亿台币，短期债务未偿余额2,850亿元。

第二季公债发行细节：

期别 年期 金额(亿台币) 标售日期 发行日期

102/2R 5 400 4月3日 4月10日

102/3R 20 300 4月23日 4月26日

102/5R 30 350 5月15日 5月20日