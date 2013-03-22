《中国报摘》--其他报纸重要消息3月22日

**上海证券报**

--尚德电力控股 创始人施正荣与公司现任CEO金纬，已被有关方面采取暂时性的限制出境措施。

--国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松认为，虽然宏观数据在逐步走稳，但钢铁、水泥、光伏等产能过剩行业仍在面临信用资质的恶化。随着中国债市不断扩容，低资质发行主体比重不断增加，其所面临的信用风险也在逐步积聚，零违约现状被打破只是一个时间问题。

--中国农业产业发展基金昨日成立，该基金是经国务院批准设立的首支国家级农业发展基金，存续期15年，总规模40亿元人民币，由财政部、农业发展银行、信达资产公司、中信集团各出资10亿元。

--中国银监会相关领导明确要求，商业银行要密切关注各项风险管控措施的执行情况，要明确设定开展理财业务的指标限额和风险限额，使理财业务真正回归到“受人之托，代人理财”的资产管理本质。

**21世纪经济报 道**

--权威人士透露，银监会近期将统一下发理财产品风险检查指导方案，全面排查银行理财产品风险，重点检查产品设计、产品销售、信息披露、收益核算、资金池、代销产品、资金流向等七个项目。

**第一财经日报**

--沙钢周四出台3月下旬价格政策显示，螺纹钢价格下调80元/吨，普碳线材价格下调100元/吨。

--中国房地产协会副会长朱中一表示，房地产行业的黄金10年已渐渐远去，今后的10年整个行业将进入平稳发展期。(完)