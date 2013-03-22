全球能源：习近平访俄期间双方不会签署天然气协议--俄罗斯

路透俄罗斯NOVO-OGARYOVO 3月21日 - 俄罗斯总统普京的发言人周四称，中俄两国不会在中国国家主席习近平访俄期间签署天然气方面的协议。习近平将于周五开始访问俄罗斯。

“据我所知，天然气方面还没有决定性的文件达成，但双方正在进行积极接触。有大量文件(等待签署)，不过其中没有天然气方面的协议。”Dmitry Peskov对记者称。

全球最大的天然气生产商Gazprom与中国之间的天然气供气谈判已经开展多年，但因定价等方面的分歧，从未达成具体协议。

Gazprom希望今年签署合同，通过管道从东西伯利亚每年向中国输送至少380亿立方米天然气。

俄罗斯天然气行业消息人士称，中国仍坚持每千立方米250美元的价格，而Gazprom希望的是300美元左右。不过在美国页岩气革命导致全球天然气价格下跌之际，Gazprom的谈判地位已经有所削弱。

业内消息人士还表示，Gazprom正试图从中国获取贷款，用于向中国输气管道的建设。(完) (编译 程琳; 审校 张涛)