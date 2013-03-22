港报社评：电动的士配套，港逊内地--星岛日报3月22日

全国最大规模电动车生产商比亚迪，宣布正式进军本港的士市场，以环保和燃料费低作卖点，并且希望政府提供车价补贴。 汽车业一直是国家重点发展项目，但是要在全球传统市场打响名堂不易，设计与效能都难与传统品牌匹比。在电动车研发方面，中国的起跑点则跻身全球前列，扶植国产电动车有庞大的环保效益和市场潜力。 现时欧美和内地6市有比亚迪电动车的足迹，以深圳发展规模较大。深圳市政府积极扶持，不止采纳为公共交通工具，而且遍设充电站，不惜以全市作为电动车大规模试验场，作为特区自主创新工业的重点项目。 车价贵是推广电动车一大障碍，但非唯一因素，消费者还要考虑其安全和耐用，以及充电方便程度。去年深圳的「五．二六」车祸，一辆私家车以时速逾200公里撞向前面电动的士车尾，的士再撞树自焚，的士内3人死亡。虽然由13人组成的专家小组后来「还的士清白」，但是在消费者心中投下的阴影仍未消散。 当年本港引进石油气的士，社会同样有失火顾虑，要靠长期安全表现来稳定信心。比亚迪指政府曾补贴石油气的士车价，希望同样补贴电动的士。不过，电动的士如果推行成功，有助打开私家车的庞大市场，这一诱因是石油气的士所无。政府可以协助改善充电站等配套设施，企业则应减少倚赖补贴，发展可持续营运的模式。 (A06)