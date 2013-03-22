港报社评：填海造福市民满足发展需要--文汇报3月22日

特区政府昨日公布展开维港以外填海及发展岩洞的第2阶段公众谘询，建议5个填海选址、3个岩洞计划及在香港中部海域填人工岛，总共「造地」2,000至3,000公顷，供发展住宅和其他用途，料最快2019年有地。香港目前楼价高企、人均居住面积狭小，源于土地供应严重不足。政府今次提出的填海选址，大幅造地，对香港长远房屋发展举足轻重，不但有平衡楼价的作用，而且可进一步扩大人均居住面积，对香港社会经济发展也有重要意义。填海计划应凝聚社会共识，减少分歧，尽快实施。 政府早前提出发展新界东北计划，提供150公顷土地，以兴建5万个公私营房屋单位，谘询期间却被不少人以环保名义政治化，阻力重重。特首梁振英在《施政报告》规划出未来10年以至更长远的房屋土地供应和建屋规划，涉及大量土地，为应付青年人日后的需要，社会各界不能回避土地开发问题。只有填海造地，进一步利用香港近岸水域的空间，创造更多土地，提供大量房屋，增加人均居住面积，才可解决这些难解的房屋问题，造福市民。 有环保团体指出，填海选址都是生态价值较高地区，部分是中华白海豚活跃区。应该看到，政府今次拣选的5个填海区，全都远离维港，以减少环保争议，中华白海豚亦甚少在选址近岸水域出没，政府填海计划已作出合理取舍。这些填海计划事关香港长远发展利益，社会各界应避免环保政治化，政府亦应与环保团体密切沟通，减少分歧，尽快取得各界共识，在兼顾环保下切实推行填海计划，确保香港发展不受阻碍。 (A05)