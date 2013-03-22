中国经济：抓紧落实机构改革方案，转变职能为新政府首要任务--总理

路透北京3月22日 - 中国新一届政府开始全面履责。国务院总理李克强日前主持召开新一届国务院第一次全体会议称，此次机构改革力度不小，要抓紧落实改革方案，保证改革各项工作“无缝对接”，但转变职能的任务更加艰巨，这是新一届政府开门要办的第一件事。

中国政府网援引李克强重申，要持续发展经济，做到稳增长、防通胀、控风险，促进经济转型，切实提高增长质量和效益，打造中国经济的升级版。

他并称，做好政府工作要有全局意识，充分调动中央和地方两个积极性，并在谋大局当中抓重点，锐意改革形成长效机制，还要把有限的钱花在建机制、增效益上，不断提高政府的公信力、执行力和效率。

“要自觉行动，限期完成职能转变各项任务，绝不能‘换汤不换药’。把不该管的微观事项坚决放给市场、交给社会，该加强的宏观管理切实加强，做到事前审批要多放，事中事后监管问责要到位。”李克强称。

他并强调，各部门都要从国家命运、民族前途、群众利益的高度想问题、办事情，这样留下的业绩才是久远的。如果被部门和局部利益牵着走，不仅损害全局，从长远看对部门也是不利的。

他还提到，中央的政策要尽可能符合地方的实际，少搞一刀切，让地方有施展空间，更好发挥基层首创精神。地方要强化全国一盘棋的理念，自觉维护党中央、国务院的权威，做到令行禁止。

此外，李克强还重申，本届政府任期的五年，是中国向全面建成小康社会迈进具有决定性意义的五年。而中国离实现现代化目标越近的时候，面临的风险和挑战也就越多、更大，既要看到有利条件，也要看到形势的复杂性和任务的艰巨性。

而除了持续发展经济，中国要不断改善民生，围绕保障基本民生，做到织好网、补短板、兜住底，让人民群众安心创业就业。并促进社会公正，从制度上为所有人、所有企业创造公平竞争、公平发展的机会。

他还提到，要建设创新政府，各部门都要有改革的举措，用制度创新来推动发展。并建设廉洁政府，要坚决落实国务院向社会承诺的“约法三章”，勤俭过日子。还要建设法治政府，各项工作都要依法行政，对不符合科学发展、有碍社会公正的法规政策和规则进行清理。