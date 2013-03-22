澳新汇市：澳新货币兑欧元持于四个月高位附近,因两国经济基本面坚实

欧元兑澳元 报1.2370，海外市场一度跌至12月中旬以来最低点1.2335，且跌破重要支撑位1.2350。下一道目标是1.2280/90澳元。欧元本周料收低1.5%，为今年第二大单周跌幅。

欧元兑新西兰元 报1.5523，此前触及逾四个月来最低1.5446。若跌破12月中旬低位1.5437，则将测试11月低点1.5380。欧元/新西兰元自周一来已经跌去1.8%，创1月初来最大周度跌幅。

欧元走软帮助提振澳新货币兑美元。澳元兑美元 报1.0431，海外市场一度升至六周高点1.0459。

阻力位在1.0475美元附近的双顶位置，若突破则上看1.0550。重要支撑位在1.0415，此为1.0116-1.0599走势的61.8%回档位。

新西兰元兑美元 走升至0.8312美元，周四曾攀升至两周高点0.8345。技术图表看涨，短期阻力位在55日移动均值0.8350，交易商猜测该水准附近可能挂有卖单。

澳元兑加元 涨至一年高位，移动均线预示进一步上扬。最新报1.0683加元，交易商认为可能测试2012年高位1.0780。

澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)将于0145GMT就银行体系发表讲话。(完)

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