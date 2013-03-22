《中国重要政经日程》--3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
============================今日重要政经日程=======================
3/22（五）
国家主席习近平将对俄罗斯、坦桑尼亚、南非和刚果四国进行国事访问，并出席在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会议，至30日。
============================近日重要政经日程=======================
3/27（三）
2013年基金业年会在北京举行。
4/6（六）
博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。
4/10(三)
中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。