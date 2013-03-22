英国经济：制造业与零售销售等行业公布利好数据，降低经济衰退机率

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
**前景依然严峻**
然而，经济前景依然严峻。周三上修借款预估的同时，还将2013年经济预估下修至仅成长0.6%--仅及12月时预估值的一半--而英国面向欧元区的出口市场前景甚至更糟。
许多分析师仍相信，英国经济有在四年来第三度陷入衰退的风险--即便周四的零售销售数据减低了这种观点的可能性。
英国2月零售销售较前月上升2.1%，创去年3月以来最大增幅，且远高于分析师预估；零售销售较上年同期则升2.6%。
有多个因素造成2月公共部门净借款缩减，但其中许多因素料无法持久。
其中包括英国央行根据一项协议，将英国公债利率返回政府的26亿英镑现金移转，以及出售下一代行动电话频谱的23亿英镑，都摊薄了公共部门净借款。
2月政府部门支出下降且税收同比增加9%，税赋收入增速高于整体纳税年度预计的2%增幅。
然分析师警告称，政府部门支出减少是因某些支出延后至4月起的新财年才支付。
鉴于增长疲弱，政府仅打算2013/14财年将预算赤字降至GDP的6.8%。相形之下，邻国法国2013年的预算赤字目标为3.7%，不过一直被批评可能无法实现。(完) (编译 李春喜/石冠兰/张若琪 审校 王洋)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4