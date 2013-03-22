英国经济：制造业与零售销售等行业公布利好数据，降低经济衰退机率

**前景依然严峻**

然而，经济前景依然严峻。周三上修借款预估的同时，还将2013年经济预估下修至仅成长0.6%--仅及12月时预估值的一半--而英国面向欧元区的出口市场前景甚至更糟。

许多分析师仍相信，英国经济有在四年来第三度陷入衰退的风险--即便周四的零售销售数据减低了这种观点的可能性。

英国2月零售销售较前月上升2.1%，创去年3月以来最大增幅，且远高于分析师预估；零售销售较上年同期则升2.6%。

有多个因素造成2月公共部门净借款缩减，但其中许多因素料无法持久。

其中包括英国央行根据一项协议，将英国公债利率返回政府的26亿英镑现金移转，以及出售下一代行动电话频谱的23亿英镑，都摊薄了公共部门净借款。

2月政府部门支出下降且税收同比增加9%，税赋收入增速高于整体纳税年度预计的2%增幅。

然分析师警告称，政府部门支出减少是因某些支出延后至4月起的新财年才支付。