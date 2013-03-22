重发-港报财经评论：英镑须突破颈线阻力--信报3月22日

(重发以更换标题)

英镑须突破颈线阻力/苏子

英镑兑美元自上周四以大阳烛重返1.50心理关口以上波动及收市后，便主要在1.5020-1.5220间反覆上落。投资者留意英镑兑美元自上月25日开始，其反弹浪一直受制于1.52╱1.5220区域，而汇价目前在1.5220阻力以下正呈现一个利好后市的头肩底形态，而最近一周则正营造右肩形态。1.5220阻力可视作头肩底颈线阻力，稍后若能顺利突破此重要阻力，预料汇价可以上试至1.56水平。另留意稍后英镑兑美元突破1.5220阻力的同时，能否一举突破今年1月2日的1.6380高位向下延伸的下降阻力线，若汇价在突破1.5220阻力后可以进一步升至此下降阻力线以上波动及收市，对英镑兑美元而言将是一个极为利好的讯号，故届时投资者宜顺势买入英镑兑美元，以及暂时放弃最近两个多月来一直取得不俗回报的逢高沽出策略。

本周初美元兑日圆自上周五的95.22收市水平裂口低开逾130点子，并曾一度低见93.37才能止跌回升。美元兑日圆于本周二已回升至95.74高位，已经完全补回本周初所呈现的巨大裂口，到前天汇价更进一步升至96.13高位，此高位与今年的96.71高位相差不足60点子。由于美元兑日圆收市时呈现阳烛及保持在96关口以上，配合目前市场情绪仍以看淡日圆大方向为主，故理论上昨天亚洲市应不难进一步挑战今年的96.71高位。

殊不知前天的收市价已差不多是昨天亚洲市及欧洲市的高位，昨天欧洲市美元兑日圆更见凌厉沽盘涌现，一度低见95.06，较上日高位回落逾100点子。担心因为美元兑日圆已多次在96关口以上遇上严峻阻力，走势与目前的市场情绪呈现背驰，若昨晚低收，稍后或在应升不升下触发不少获利盘入市，从而令汇价进一步转弱并下试本周初的93.37低位及50天SMA重要支持。(B11)

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“买股”的人再讲股/习广思

技术大师预测上证指数在2,230点反弹，周四的一弹予人神机妙算的感觉。Tom De Mark是金融大鳄索罗斯的技术顾问，他看上证指数以2,230点作支持位，其实与250天线2,221点相若。De Mark上月预测A股会调整，原因包括制造业增长放缓、通胀升温等。随着中国人事尘埃落定，政策方向没有大变动，紧张气氛纾缓，A股仍处于观察期，市场观望政策出台，观望重大改革，资金将持续在中资股板块轮动。港股反弹乏力，昨日开市借中国内地PMI数据而造好，惟好消息支撑不了多久。恒指昨天最高见22,403点，午后倒跌30点，收报22,225点。大市成交额649亿港元，沽空比率8.5%，难得低于10%。内房及濠赌股续见反弹，中资金融股无以为继，内房股午后回软，反弹动力减弱。值得留意的是，中资股业绩都是令人失望居多，腾讯 股价绩后跌3.9%，对重头戏内银股，投资者不宜寄望过高。

当然，市场续有资金追逐绩优股，新濠 发盈喜后，股价挑战2月初高位。其次，医药股普遍强势，中生制药 将在下周一公布业绩，股价见新高，但康哲药业 业绩符合预期，却成为获利的藉口。家电股持续造好，威灵 业绩后股价强势，创维 股价续强。投资者的豪言有时吓坏人，但不能抹杀其权威性。美股见新高，美国人突然发现楼市是很好的投资产品，海外买家及基金纷纷买楼，市场人士突然转口风，指楼市库存开始不足。市场不但对楼市改观，联储局主席贝南奇甚至开腔肯定就业市场改善。事实上，整个量宽大计，关键在于一个信字，企业信了，愿意增加开支及职位；银行信了，愿意开始把资金拆借；美国人信了，愿意消费兼买楼，那才是经济复苏的希望。及至股市，美股续创新高，但眼下看淡的人减少，反而转軚看好的人增加。

Larry Fink是基金公司贝莱德的主席兼CEO，是华尔街最新权力大亨。2012年2月在香港，他发表了“倾囊买股”的言论，理由是他认为股票投资价值远远大过债券，股票便宜，但债券昂贵；而且，他非常有信心希腊问题会得到解决。一年前这时候，经过欧央行的两轮LTRO后，股市情绪高涨，Larry Fink这番话非常让市场受落。但是，这番豪情壮语看在部分看淡的投资者眼中，其实就像那位看恒指升至50,000点的分析员一样。(B02)