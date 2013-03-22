美国债市：3月20日止当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透纽约3月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至3月20日当周，外国央行持有的美国可交易证券总量增加36亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债下降5.89亿美元，至3.0兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加49亿美元，至3,020亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券下降7.69亿美元，至375亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
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(link.reuters.com/cub62s)(完) (编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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