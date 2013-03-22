离岸人民币：中国五矿集团收窄首笔点心债利率指导区间--IFR

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透3月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，国有企业中国五矿集团收窄其首笔点心债的利率指导区间，由3.85%的区域收窄至3.65%/3.75%。
尽管获发改委早前已批准该公司发行最多45亿元人民币的离岸债券，首笔规模料仅约25亿元人民币。该三年期债券已吸引逾120亿人民币的买需。
农银国际、星展银行、汇丰、工银亚洲和渣打为是次发行的联席主承销商和联席簿记管理人。
流通中的中国广东核电集团30亿人民币三年期3.75%点心债和华能国际电力15亿人民币三年期3.85%点心债，在二级市场报价分别约3.352%/3.15% 和 3.54%/3.44%。(完)
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路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。