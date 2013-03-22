离岸人民币：中国五矿集团收窄首笔点心债利率指导区间--IFR

路透3月22日 - 据汤森路透旗下IFR报导，国有企业中国五矿集团收窄其首笔点心债的利率指导区间，由3.85%的区域收窄至3.65%/3.75%。

尽管获发改委早前已批准该公司发行最多45亿元人民币的离岸债券，首笔规模料仅约25亿元人民币。该三年期债券已吸引逾120亿人民币的买需。

农银国际、星展银行、汇丰、工银亚洲和渣打为是次发行的联席主承销商和联席簿记管理人。

流通中的中国广东核电集团30亿人民币三年期3.75%点心债和华能国际电力15亿人民币三年期3.85%点心债，在二级市场报价分别约3.352%/3.15% 和 3.54%/3.44%。(完)

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