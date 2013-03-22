港报财经评论：腾讯走势，系于转型--经济日报3月22日

腾讯走势，系于转型/林瑞芬

恒指昨收22,225，微跌30点；大市成交额649亿港元。惟淡静市况中，大孖沙舞到只腾讯 出神入化，美联储局议息维持息率及买债的计划不变，利好华尔街股市。汇丰中国3月制造业PMI初值升至51.7，都是好于预期。不过，推动港股重心之钱方面，仍然缺乏利好消息跟进，人行昨续正回购480亿人币，据申银万国调研数据显示，3月前17日四大行新增贷款1,440亿元人民币，远低于上月同期的2,500亿元人民币。说回腾讯，于2月近274.4港元判势冲高，并于3月9日判势或在285港元至290港元间暂触顶，结果高见286港元后回落，算同大家捕捉到上落位。昨急插低见240港元，收252.4港元，全日跌3.96%。全日落差大，推测沽空平仓因素可能性大。统计显示，3月15日、18日、19日及20日，沽空比率分别为10%、13.8%、22%、33.7%。240港元可视为中线较强力支持位，事关上次业绩逊预期都是挫至此。如揣测正确，短线空军已有一定利润下袋后，会逐步收敛攻势，昨沽空比率为19%，望240港元发挥最终支持作用。

深入研究分析业绩，去年度全年计，纯利为127.3亿元人民币，升25%，每股基本盈利6.965元人民币，增长24%，末期派息1港元，派息比率11%。若按季度比较，去年底第四季纯利34.6亿元人民币，按季升7.6%，按年升36.5%，符合市场预期，甚至有认为是高于市场预期，主要因较低税务开支。引述交银国际，由于以应用程式作平台的销售增加，亦将带动社群增值服务收入今年增长26%。因通讯软件QQ用户基础大，将可同时带动网上广告收入及电子商贸收入上升，其中估计电子商贸今年可以增长逾倍，略有亮点。

然而，证券商纷纷下调目标价，包括大摩将目标下调1.6%至315.7元人民币，美银美林将目标价由300元人民币降至291元人民币，最主要反映去年第四季销售及营销支出确有所大增，继而令边际利润率由去年第三季的35.7%降至30.7%。虽然腾讯的开放平台、网络广告和电子商务业务的收入增长较快，但是利润率较低，并且占比轻，在占比重及毛利率高的网络游戏业务收入增长于第四季示明显放缓，券商亦有所担忧，集团将需要耗费一定的时间及成本，才足以抵销游戏业务增长放缓带来的不利影响。(B04)

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内银势放缓，卖点在高息/余少文

内银股BIG4遭摩根大通唱淡后连日靠稳，尽管中国内地媒体报道内银五大行去年净利润增长近12%，意指内银股资产质量稳定，只是内银股盈利增长放缓是铁一般事实，增长放缓将会持续下去，只靠高息吸引股民。中国内地造好，带领国企指数一度重上11,000点，全日则跌34点或0.3%，收10,944点，成交额131亿港元，主要是石化股受压所拖累，内银股则个别发展；而红筹指数跌12点或0.3%，收4,374点，成交额57亿港元。摩通日前建议客户，买入认沽期权来造淡内银股BIG4，即工商银行 、建设银行 、农业银行 和中国银行 ，因为股价去年9月回升以来，平均升幅超过40%，令估值过高，相信市场会再注视利率市场化等问题，尤其通胀因素下会增加政策风险。但官方喉舌新华社旗下中国证券报昨日报道，指工、农、中、建、交五家大型商业银行去年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。

报道又指出上述BIG5去年平均不良贷款率为0.99%，较年初下降0.1个百分点，拨备覆盖率接近300%，似乎想用BIG5业绩来回应摩通造淡BIG4。但认为有关方面透过BIG5盈利来回应摩通唱衰内银股的效用不大，因为BIG4股价半年来确实升超过30%以上，出现调整是正常现象，问题在于业绩表现能否支撑股价而已。即使BIG5去年净利润升幅会接近12%，粗略计算BIG5前年净利润约6,870亿元人民币，按年增长约19%，而去年首三季合计净利润也达6,200亿元人民币，同比增长14%，若然全年升幅不足12%，反映第四季净利润显着滑落，更证明BIG5去年净利润增长已放缓。内银股盈利增速放缓，又以彭博综合证券商预测数字作比较，预期今年盈利升幅会降至2%-9%不等，进入单位数增长时代。若然内银股盈利持续放缓，同时又缺乏憧憬，股价调整在所难免。

中国明确要降低企业成本，利率市场化步伐或加快，内银股面对净息差收窄以及不良贷款率回升的压力，除非中国肯放宽新增贷款，令银行业以量补价，又或中国内地经济显着复苏及强劲增长，而非目前弱复苏，又或透过海外并购来壮大业绩，否则增长动力放缓应无悬念。(B05)