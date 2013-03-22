英国债市：英债表现优于德债，本周走势震荡

路透伦敦3月22日 - 英国公债周五上涨，连升两周，因是否塞浦路斯可能被迫离开欧元区的不确定性提振避险公债的需求。

英债表现超过德债，特别是长债的表现。分析师猜测长债得益于在财政年度结束前的收益率曲线趋陡交易的出脱。

英债、英镑和英国股市周五均跑赢欧洲其他市场，显示在欧元区出现问题的时候，英国资产受青睐。

但惠誉宣布将英国评等列入负面观察名单中，凸显英国有自身问题要应对的事实。

上月，穆迪下调了英国AAA的评等。

6月英债期货 结算价涨19个跳动点，至117.85，盘中高见118.01，离周二触及的三个月高位仅差一个跳动点。德债期货 跌9个跳动点。

英国10年期公债 收益率跌1个基点，至1.85%。(完)

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