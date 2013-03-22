英国债市：英债表现优于德债，本周走势震荡

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
路透伦敦3月22日 - 英国公债周五上涨，连升两周，因是否塞浦路斯可能被迫离开欧元区的不确定性提振避险公债的需求。
英债表现超过德债，特别是长债的表现。分析师猜测长债得益于在财政年度结束前的收益率曲线趋陡交易的出脱。
英债、英镑和英国股市周五均跑赢欧洲其他市场，显示在欧元区出现问题的时候，英国资产受青睐。
但惠誉宣布将英国评等列入负面观察名单中，凸显英国有自身问题要应对的事实。
上月，穆迪下调了英国AAA的评等。
6月英债期货 结算价涨19个跳动点，至117.85，盘中高见118.01，离周二触及的三个月高位仅差一个跳动点。德债期货 跌9个跳动点。
英国10年期公债 收益率跌1个基点，至1.85%。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4