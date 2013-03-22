俄罗斯希望金砖集团将地缘政治纳入议题

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月22日 - 俄罗斯总统普京在周五公布的采访中表示，俄罗斯希望金砖国家扩大合作范围，更多涉及地缘政治问题。
普京对塔斯社表示，金砖国家正探讨就叙利亚和阿富汗冲突、伊朗核项目和中东局势等问题发布联合声明。
“我们邀请伙伴国共同努力，逐步将金砖集团从协调有限问题的对话论坛，转变为广泛的战略合作机制，以便我们共同就全球主要政治问题寻求解决方案。”普京说。
金砖国家峰会将于3月26-27日在南非德班召开。据官员透露，预计金砖国家领导人将在此次峰会上批准建立联合外汇储备池和一家基础设施银行的计划。
普京称，俄罗斯计划宣布创建金砖国家商业委员会，促进成员国之间的贸易和投资，并帮助推出多边商业项目。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。