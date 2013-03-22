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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--3月22日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：填海造福市民满足发展需要--文汇报                                  
 港报社评：填海并非万恶，为下一代觅地--经济日报                              
 港报社评：电动的士配套，港逊内地--星岛日报                                  
 港报社评：土储愈多改善空间愈大，填海造地应更大胆规划--明报                  
 港报社评：退市条件虽未足，政策调整埋伏线--信报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：英镑须突破颈线阻力--信报                                      
 港报财经评论：腾讯走势，系于转型--经济日报                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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