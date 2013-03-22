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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 09:50 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨，受欧元/日圆买需支撑

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* 欧元/日圆的少量需求令欧元/美元空头受挫，并提供支持

* 传言称欧元/美元在200日移动均值1.2878有不错的买兴

* 欧元/美元趋向下行，但需要收在200日移动均值下方趋势才能确认

* 市场警惕周末前放空，以防塞浦路斯救助协商取得突破

* 塞国正竭力拟定58亿欧元筹资计划

* 小时图显示，阻力位介于1.2930/45(完)

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