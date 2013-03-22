《汇市简讯》欧元/美元上涨，受欧元/日圆买需支撑

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
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* 欧元/日圆的少量需求令欧元/美元空头受挫，并提供支持
* 传言称欧元/美元在200日移动均值1.2878有不错的买兴
* 欧元/美元趋向下行，但需要收在200日移动均值下方趋势才能确认
* 市场警惕周末前放空，以防塞浦路斯救助协商取得突破
* 塞国正竭力拟定58亿欧元筹资计划
* 小时图显示，阻力位介于1.2930/45(完)
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
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路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。