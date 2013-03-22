瑞士金融：瑞士央行支持Libor丑闻后全球改革基准利率的努力

路透苏黎世3月21日 - 瑞士央行管委会一名官员周四称，在伦敦银行间拆放款利率(Libor)丑闻风暴后,瑞士央行支持全球致力于寻找更可靠的指标利率。

瑞士央行是唯一一家公开以Libor为政策指标利率的主要央行。但国际银行业者操纵Libor已经使该利率信誉扫地，令人发出瑞士央行是否应该改变作法的疑问。

“操纵行为产生的影响只有几个基点，所以并未扰乱我们货币政策的实施。但瑞士央行最关心的是哪些有代表性的基准利率可以使用。”央行官员Dewet Moser发表演讲时表示。

他指出瑞士央行2009年推出的回购市场基准利率都是以所有市场参与者的活动为基础，而不是少数几家银行。

不过他强调，Libor仍是瑞士企业最常用到的基准利率。

就在Libor操纵案发生的同时，瑞士央行也逐步将三个月瑞郎Libor 目标区间由2008年10月的2-3%降到0-0.25%。

从2011年9月起，瑞士央行货币政策的首要侧重点就转到守卫1.20的欧元/瑞郎底限上。

Moser在瑞士央行举办的货币市场活动上称，“货币政策实施调整到保障汇率底限上。在可预见的未来，都将是这样。”(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)