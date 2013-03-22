《中国公司债发行日程表》--3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) =========================================================================================== *上海莱士 至多3.6 3.6 5 预设区间5.60%-5.95% 广发证券 AA 3/26-3/28 （附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） ============================================================================================ 三维通信 至多4 4 5 *6.40% 民生证券 AA 3/22-3/26 ============================================================================================ 华电福新 至多20 10 5 预设区间4.60%-5.10% 瑞银证券 AAA 3/25-3/27 10 10 预设区间4.90%-5.40% 中信证券、长城证券 （两品种可以进行双向回拨） 摩根士丹利华鑫证券 ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽; 审校 曹巍浩)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。