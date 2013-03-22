台湾汇市动态：台币早盘在六个半月低位徘徊，台币趋贬斜率变陡

路透台北3月22日 - 台币兑美元 周五早盘主交投区延续上日基调，在29.80偏弱处来回，早盘央行开盘作价29.860则再创六个半月新低。市场人士认为，整体台币趋贬斜率渐次变陡，但仍缺乏关键的量能推动一次突破，市场料今日台币仍将以缓慢速度往29.85位移。

汇银人士指出，塞浦路斯纾困方案未能最终底定，令国际市场仍有疑虑，也令韩元 等周边货币同样趋弱反应；加上台股早盘表现不佳，外资仍续有汇出，均对台币产生压抑效果。

台币早盘实际成交区间较上日趋贬，集中交投区间落在29.805-29.830，上日在29.770-29.810间；上日央行作价收于29.853。早盘低位29.860为六个半月新低，前低在去年9月7日报29.929。

交易员观察市场最新动态：

* 台股早盘表现不佳，外资持续汇出

* 早盘量能持稳，开盘45分钟成交0.92亿美元

* 塞浦路斯周末若解决方案出炉，下周初台币或仍有机会回升修正

* 出口商倾向观望，外资汇出量为近期观察重点

交易员预测今日集中交易区间：

29.800-29.850

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