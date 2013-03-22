匈牙利评等：标普下调匈牙利评等展望至负面，称该国有政策风险

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
路透布达佩斯3月21日 - 标准普尔周四将匈牙利债信评等展望从稳定下调至负面，称因该国制度变革。欧盟一些政坛人士以及美国称该国制度变革是反民主的。
标准普尔警告称，央行管理大变以及修宪可能令匈牙利政府筹措资金成本提高，并令本就处于“垃圾”级别的债信评等遭到下调。
前任经济部长Gyorgy Matolcsy本月稍早被任命为央行总裁后，对央行的运作进行了大举变动。
标准普尔将匈牙利长期主权债信评等展望从稳定下调至负面，并确认该国长期和短期主权评等为“BB/B”。
标普称，提高部分服务部门税负等政策决定，已经降低银行的放贷意愿。
标普指出的这些举措是Matolcsy担任经长时制定的，部分市场人士担心Matolcsy可能通过采用货币政策工具来扶助经济复苏，这会让投资者感到不安。
目前标普认为，如果匈牙利经济复苏明显减弱、银行加速收回信贷、外部或政府财政状况大幅减弱，则未来一年有三分之一的可能性下调匈牙利评等。
标普表示，若“匈牙利政策框架的退化削弱信心和中期经济成长前景，或者大幅提高筹资成本，可能令流入匈牙利的资本减少，”则其行动反映出可能下调评等。
标普称，匈牙利货币福林 大幅贬值可能提高政府和民间的债务负担，进而削弱经济复苏。
标普宣布上述行动后，福林兑欧元下跌约0.5%至306.90，1755GMT反弹至306.50。部分分析师称匈牙利的资产可能进一步下滑。
穆迪对匈牙利的评级为“Ba1”，展望为负面。惠誉对匈牙利的评级为“BB+”，展望稳定。
法国兴业银行的新兴市场外汇和债券策略主管Benoit Anne表示，因为标普的举措，他将卖出匈牙利福林和债券。他还说匈牙利也是最可能受到欧元区危机蔓延风险影响的国家。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4