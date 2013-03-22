台湾债市动态：10年券殖利率盘初震荡向下，塞浦路斯乱局有利偏多操作

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透台北3月22日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周五盘初先上再下，在大型交易商发动一波攻势带动下，殖利率一度跌破1.30%关卡。中短券端因筹码集中度渐高，有利于偏多操作。不过长券仍呈现实质买盘不愿追价的保守态势，令殖利率曲线维持尾端趋陡格局。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 塞浦路斯救助计划混乱有利债市，美债10年指标债殖利率持稳在2%以下，台债短线气氛由偏空转向中性。
* 盘初见大型交易商在中短券偏多操作，五年券与10年券殖利率能否正式跌破1.0%、1.3%关卡，是判断能否追多的技术面依据。
* 国际资金有自新兴市场抽离转向美债避险趋势，台币兑美元＜TWD=TP＞续创波段低位，此或对短券端不利。 * 台股盘初未随美股修正，观察盘中是否转跌。大盘加权股价指数＜.TWII＞跌破季线后，若令月线在未来一周向下穿越季线形成死亡交叉，则对债市更形有利。
以下为最新相关报导链接：
* 美国公债价格周四上涨，因塞浦路斯救助计划陷入混乱，引发对该国出现违约及银行业可能崩溃的担忧。指标10年期公债 价格升10/32，收益率报1.923%。本周，该收益率在约1.90-1.97%的区间内交投，从上周约2.06%的高位回落。 ［ID:nL3T0CC1ON］
* 台湾主计总处周五公布，2月经季节调整后失业率为4.16%，较上月的4.20%走低。 2月未经季节调整的失业率则为4.24%，上月为4.16%。
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/6为1.28%-1.32%
本地时间09:49最新报价： * 102/6殖利率跌1.46基点，报1.2999%。五年券102/2殖利率跌1.95个基点，报0.9905%。（完） (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
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