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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 10:01 BJT

《汇市简讯》日本进口商等投资者在美元/日圆下档位94.85下方挂有买盘

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* 亚洲市场上美元兑日圆的下档在94.85，隔夜市场所及低位在94.57

* 据传日本进口商和其他投资者在94.85下方有稳健的买盘

* 境外基金可能有些许做空，在盘初买入后抛出

* 买盘一路向下挂至94.50，该水准下方挂有一些停止单。(完)

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