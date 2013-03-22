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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 10:34 BJT

金属期市：伦铜上扬，但或录得四周来最大单周跌幅

期铜本周可能下跌1.5%，创2月末以来最大单周跌幅。铜价虽然从周二触及的七个月低位7,486.25美元回升，但年内仍下跌逾3%。

上海期交所主力7月期铜合约 下跌0.34%，至每吨55,840元人民币(9,000美元)。

欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

周四公布的调查显示，早在塞浦路斯援助问题爆发前，欧元区经济低迷状况就已在3月加剧，这让努力振兴欧元区未来的决策者更加头疼。

一系列经济数据显示，美国第一季经济增长的动能增强，一周初请失业金人数四周均值下降，制造业活动和房屋销售均上升。

墨西哥矿商Grupo Mexico 首席财务官周四称，该公司今年将出产85万吨铜。(完)

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(编译 王兴亚; 审校 王洋)

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