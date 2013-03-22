金属期市：伦铜上扬，但或录得四周来最大单周跌幅

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票

路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。