金属期市：伦铜上扬，但或录得四周来最大单周跌幅

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
期铜本周可能下跌1.5%，创2月末以来最大单周跌幅。铜价虽然从周二触及的七个月低位7,486.25美元回升，但年内仍下跌逾3%。
上海期交所主力7月期铜合约 下跌0.34%，至每吨55,840元人民币(9,000美元)。
欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。
周四公布的调查显示，早在塞浦路斯援助问题爆发前，欧元区经济低迷状况就已在3月加剧，这让努力振兴欧元区未来的决策者更加头疼。
一系列经济数据显示，美国第一季经济增长的动能增强，一周初请失业金人数四周均值下降，制造业活动和房屋销售均上升。
墨西哥矿商Grupo Mexico 首席财务官周四称，该公司今年将出产85万吨铜。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 王洋)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。