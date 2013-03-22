中国债市动态：流动性过宽增加短期信用债需求，利率债稳势未改

路透上海3月22日 - 尽管无锡尚德电力破产重整未有新的进展，中国银行间市场过宽的流动性，仍推动周五信用债走势继续回暖，其中以短期融资券等短期品种需求增加较为明显。

利率债方面，农发行稍早招标的七年期固息债利率稍低于预期，但与预测均值差距不大，二级市场现券稳势未改，且交投依旧清淡。

北京一券商交易员表示，原来难觅买盘的城投类券种，现在询价有所增多。与中票相比，流动性宽松令短融需求增加略为明显，当然光伏等“危险”行业券种除外。

对于近两日信用债需求回暖势头的持续性，交易员暂时并不十分确定。

北京一银行交易员认为，过于充裕的资金面，加上近日信用债收益率的上涨，或共同导致了需求增加。但季末前央行能否放任流动性继续过宽尚不清楚，信用债能否继续回暖“要走一步看一步了。”

农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币七年期固息金融债，中标利率为4.11%，接近此前市场预测均值4.13%；业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.61倍。