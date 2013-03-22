中国债市动态：流动性过宽增加短期信用债需求，利率债稳势未改

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透上海3月22日 - 尽管无锡尚德电力破产重整未有新的进展，中国银行间市场过宽的流动性，仍推动周五信用债走势继续回暖，其中以短期融资券等短期品种需求增加较为明显。
利率债方面，农发行稍早招标的七年期固息债利率稍低于预期，但与预测均值差距不大，二级市场现券稳势未改，且交投依旧清淡。
北京一券商交易员表示，原来难觅买盘的城投类券种，现在询价有所增多。与中票相比，流动性宽松令短融需求增加略为明显，当然光伏等“危险”行业券种除外。
对于近两日信用债需求回暖势头的持续性，交易员暂时并不十分确定。
北京一银行交易员认为，过于充裕的资金面，加上近日信用债收益率的上涨，或共同导致了需求增加。但季末前央行能否放任流动性继续过宽尚不清楚，信用债能否继续回暖“要走一步看一步了。”
农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币七年期固息金融债，中标利率为4.11%，接近此前市场预测均值4.13%；业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.61倍。
剩余期限约4.81年的固息国债130001券最新报价 在3.3000%/3.2900%，与上日尾盘持平。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
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